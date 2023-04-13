حالة الطقس في ليبيا (الخميس 13 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ثم تنخفض غدا، بينما تسجل ارتفاعا على باقي مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب غدا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 22 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا ثم تتراجع اليوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.