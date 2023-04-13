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المشاي يوجه بصرف مكافأة لموظفي الكهرباء بمناسبة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 01:31 صباحا
المشاي يوجه بصرف مكافأة لموظفي الكهرباء بمناسبة عيد الفطر
فنيان من الشركة العامة للكهرباء يجريان أعمال صيانة محطة تحويل تراغن، 24 مارس 2023 (أرشيفية: شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة لموظفيها والمتعاونين (موظفي العقود)، بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك

وأفاد بيان نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد المشاي أصدر تعليماته بصرف مكافأة مـالية بقيمة 1000 دينار لكـل موظف، ومرتب شهرين لموظفي العقود، لمناسبة قرب عيد الفطر.

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وأرجع منشور رئيس الشركة صرف المكافأة إلى الجهود التي يبذلها الموظفون في سبيل تحسين أوضاع الشبكة والحفاظ على استقرارها.

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