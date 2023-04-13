مفوضية المجتمع المدني ببنغازي تناقش معايير اختيار أعضاء لجنة الحوار رفيعة المستوى

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

نظمت مفوضية المجتمع المدني في بنغازي جلسة نقاش حول آليات وضع معايير اختيار أعضاء لجنة الحوار رفيعة المستوى التي تنوي البعثة الأممية تشكيلها للتجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري.

جاءت الجلسة النقاشية التي حضرها ممثلون عن منظمات ونشطاء المجتمع المدني، بالتنسيق ورعاية مجلس الأمن القومي الليبي ومفوضية المجتمع المدني، وبحضور رئيسة مجلس إدارة المفوضية المستشارة مبروكة بالتمر.

وفي 20 مارس الماضي، حدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مجموعة من المهام للفريق رفيع المستوى الذي اقترح تشكيله وفق مبادرته التي طرحها نهاية فبراير الماضي أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

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وتشمل هذه المهام توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وتوفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين، والاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.

مبادرة باتيلي

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وقال باتيلي لمجلس الأمن إنه يعتزم إنشاء «لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا» تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».

جانب من الجلسة النقاشية التي نظمتها مفوضية المجتمع المدني في بنغازي بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الليبي، الأربعاء 13 أبريل 2023 (الإنترنت)

جانب من الجلسة النقاشية التي نظمتها مفوضية المجتمع المدني في بنغازي بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الليبي، الأربعاء 13 أبريل 2023 (الإنترنت)

جانب من الجلسة النقاشية التي نظمتها مفوضية المجتمع المدني في بنغازي بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الليبي، الأربعاء 13 أبريل 2023 (الإنترنت)

جانب من الجلسة النقاشية التي نظمتها مفوضية المجتمع المدني في بنغازي بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الليبي، الأربعاء 13 أبريل 2023 (الإنترنت)

جانب من الجلسة النقاشية التي نظمتها مفوضية المجتمع المدني في بنغازي بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الليبي، الأربعاء 13 أبريل 2023 (الإنترنت)