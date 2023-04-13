«السويدي إليكتريك» المصرية تكشف قيمة عقد تنفيذ محطة كهرباء زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة السويدي إليكتريك المصرية، اليوم الأربعاء، إنها اقتنصت عقد تنفيذ محطة كهرباء زليتن رفقة شركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية بقيمة 800 مليون يورو.

جاء ذلك في بيان إفصاح من «السويدي إليكتريك» للبورصة المصرية، بحسب جريدة «المال» المحلية.

وقالت الشركة إن قدرة محطة كهرباء زليتن التي ينوي التحالف تنفيذها تبلغ 1044 ميغا وات، ومن المقرر بدء التشغيل في نهاية 2024، على أن يصل للتشغيل الكامل في منتصف 2025.

وأوضحت أن نطاق أعمال المشروع يشمل التصميم والتوريد والتركيب والإنشاء، على أن يقوم الائتلاف بتوريد ستة توربينات غازية لتوليد الكهرباء من صناعة شركة «سيمنس إنرجي»، لافتة إلى أن مسؤولية الائتلاف تمتد لأعمال تجهيز الموقع وتسويته والأعمال المدنية والإنشائية ومرافق المشروع.

- توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن بقدرة 1044 ميغاوات

أعمال إضافية بمقابل إضافي

وذكرت الشركة، في بيانها للبورصة المصرية، أن العقد يتضمن أيضًا أعمالاً إضافية بمقابل إضافي خلاف ما سبق والتي تشمل توصيلات وشبكات ومرافق الربط مع شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي الليبيتين.

وذكر موقع صحيفة «الشرق» القطرية أن قيمة العقد تتجاوز مليارًا و119 مليون يورو، لافتا إلى أن الاتفاقية شملت بنود الأعمال الإضافية التي يتضمنها ربط المحطة بالشبكة العامة وتصريف الطاقة المنتجة منها وخط الغاز اللازم لتغذيه المحطة وبطول ٣٢ كم.

إلى ذلك، لم تعلن الشركة العامة للكهرباء أو حكومة الوحدة الوطنية الموقتة القيمة الفعلية للعقد.

والإثنين الماضي، وقّع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، عقدًا مع ائتلاف الشركتين المصرية والقطرية لإنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مراسم التوقيع على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية أُجريت بديوان رئاسة الوزراء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لافتة إلى أن هذا المشروع في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتحسين الوضع العام للشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة.