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«المركزي» يسمح بتنفيذ الحوالات الخارجية لشركات الطيران والتأمين لسداد التزاماتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 11:37 مساء
«المركزي» يسمح بتنفيذ الحوالات الخارجية لشركات الطيران والتأمين لسداد التزاماتها
مقر مصرف ليبيا المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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منح مصرف ليبيا المركزي المصارف العاملة في ليبيا صلاحية تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لشركات الطيران الوطنية العاملة في ليبيا وشركات التأمين الوطنية، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية.

جاء ذلك في منشور موقع من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ناجي محمد عيسى، نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واشترط «المركزي» توفير المستندات المؤيدة للتحويل كافة؛ وفقًا للضوابط والتعليمات والإجراءات المتبعة بالخصوص.

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شروط التحويل
وطالب المصرف شركات الطيران بتقديم المطالبات (الفواتير الأصلية الحديثة) للجهات المستفيدة بالخارج، وأن تكون هذه المطالبات معتمدة من قبل شركات الطيران المعنية، وعلى مسؤوليتها التامة.

كما اشترط تقديم شركات التأمين موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التحويلات الخارجية، حالة بحالة، وعلى مسؤوليتها التامة، والالتزام باستخدام النماذج المطلوبة لإجراء الحوالات الخارجية الصادرة، بما في ذلك النماذج المستعملة لسياسات التعرف على العميل (KYC).

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