شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد الفعاليات الرمضانية والأمسيات الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، مع تضمن الفعاليات الرمضانية أمسيات ثقافية وشعرية

ورصدت كاميرا البرنامج أجواء الليلة الثقافية والسرد الشعبي ضمن فعاليات ليالي المدينة القديمة، بالإضافة إلى عرض أمسية شعرية على شرف رائد الشعر المحكي عبدالعظيم محمد باقيقة.

وعرض البرنامج فعاليات الأمسية الرمضانية لمفوضية الكشافة ببنغازي، والتركيز على مشروب الروينة الأساسي على سُفرة رمضان في سبها.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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