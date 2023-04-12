استكمال أعمال صيانة لخط صرف صحي رئيسي وسط سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استكمل فنيو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، أعمال الصيانة بخط صرف صحي رئيسي وسط مدينة سرت.

وأفادت مصادر من إدارة الصيانة والتشغيل بالشركة «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، بأن فنيو الشركة تمكنوا من استكمال أعمال الصيانة بخط صرف صحي كبير قطر 300 ملي بمحلة الرباط وسط مدينة سرت.

- رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يتابع ملف قطاع المياة والصرف الصحي بسرت

وأوضحت المصادر أن خط الصرف الصحي الواقع بمحلة الرباط وسط المدينة كان متوقفًا عن العمل نتيجة تعرضه لأعطال خلال الفترة الماضية.

أعمال الصيانة بخط الصرف الصحي في محلة الرباط وسط سرت. (الإنترنت)