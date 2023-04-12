الحويج يدعو لتفعيل وتطوير سوق الأوراق المالية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إلى تفعيل وتطوير سوق الأوراق المالية، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات بقطاعات النفط والطاقة الكهربائية والمواصلات بمساهمة الشركات الوطنية القابضة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج، اليوم الأربعاء، مع وكلاء الوزارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، وشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي عمر الكتي، ورؤساء لجان الإدارة للهيئة العامة للمعارض وهيئة سوق المال الليبي، والمدير العام لمعرض طرابلس الدولي، والمدير العام ونائبه بهيئة الإشراف على التأمين، بحضور مديري إدارة الشؤون القانونية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

بدء الإعداد للمؤتمر الدولي للاستثمار

وطالب الحويج خلال الاجتماع باستكمال لائحة تصنيف شركات التأمين المحلية، والبدء في الإعداد للمؤتمر الدولي بشأن قطاع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية أدوات التمويل غير المصرفية بتنظيم وزارتي الاقتصاد والتجارة والخارجية والتعاون الدولي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- بالأسماء.. حكومة الوحدة الوطنية تعيد تشكيل لجنة إدارة سوق المال

- لجنة حكومية لدراسة عوائق تفعيل سوق الأوراق المالية

واستعرض رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الدكتور محمود وفاء نشاط الهيئة في إعداد اللوائح، منها لوائح نشاط التصنيف الائتماني ولائحة سوق وبورصة السلع، ولائحة المشروعات الصغرى والمتوسطة، ولائحة نشاط صكوك الاستثمار ومشروع تصنيف شركات التأمين المحلية.

وفي 14 يوليو 2021، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إعادة تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبي، وتعيين محمود وفاء رئيسًا واحميدة حسونة الداكشي نائبًا. وفي 12 أغسطس 2021، أصدرت حكومة الوحدة قرارًا آخر بتشكيل لجنة لدراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.

مشروع تنظيم وتطوير سوق التأمين

وأضاف بيان وزارة الاقتصاد أن المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين أحمد الديب، قدّم شروحًا خلال اجتماع اليوم الأربعاء حول الأعمال المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 م والخطوات المتخذة بشأن إعداد مشروع تنظيم وتطوير سوق التأمين، وترتيب أدوات التأمين المساعدة ووثيقة ضمان الإقراض بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

بدء مشروع أرض المعارض بمنطقة العزيزية

كما عرض رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام أبوعجيلة الإجراءات المتخذة بشأن تطوير أداء المعارض بمدينتي طرابلس وبنغازي، إضافة إلى البدء في مشروع أرض المعارض بمنطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المدير العام لمعرض طرابلس الدولي إسلام جعفر الأعمال الجارية لتطوير البنية التحتية بالمعرض في إنشاء صالات العرض وتركيب شبكة الاتصالات وتنفيذ المنظومات الإلكترونية التي تقدم كافة الخدمات للشركات المنظمة والمشاركة.