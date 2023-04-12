وكلاء وزارة العمل بحكومة الوحدة يتفقون على دعم المركز الليبي - الصيني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وكلاء وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «على دعم المركز الليبي الصيني في بنغازي ليقوم بدوره إسوة بالمراكز الأخرى» وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع وكلاء وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل المهندس ناصر العقيلي، وشؤون الاستخدام الدكتور علي الماقوري، وشؤون التخطيط والديوان حسام المزوغي، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في طرابلس.

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وقالت وزارة العمل والتأهيل إن الاجتماع خُصص لبحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، والتي من بينها برامج ومبادرات التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل في كل البلديات على مستوى ليبيا، وآليات التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل من خلال مراكز التدريب بالوزارة.

وأضافت الوزاة أن الوكلاء استعرضوا أيضاً خلال الاجتماع المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للباحثين عن العمل من خلال مشروعات «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالإضافة إلى مناقشة سُبل إيجاد الحلول للشركات المنسحبة وإمكانية الاستفادة من خبراتهم، وتدريب وتأهيل الموظفين من أجل رفع كفاءتهم وصقل خبراتهم.

اجتماع وكلاء وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء 12 أبريل 2023. (وزارة العمل والتأهيل)