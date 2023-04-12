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المبروك: وزارة المالية أنجزت تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 08:21 مساء
المبروك: وزارة المالية أنجزت تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية
اجتماع الدبيبة مع المبروك والحداد لمناقشة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، الأربعاء 12 أبريل 2023. (حكومتنا)
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أكد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، «أن الوزارة أنجزت جميع الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكل التابعين لوزارة الدفاع» وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد المبروك، خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعدد من مديري الإدارات في وزارة المالية بمقر رئاسة الأركان في طرابلس.

- الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية
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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية، وجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى أوضاع العسكريين المتقاعدين والعمل على تسوية أوضاعهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

الدبيبة يشدد على الاهتمام بالمؤسسة العسكرية
وأضافت أن الدبيبة شدد خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالمؤسسة العسكرية وبنائها في جميع الجوانب لتستطيع القيام بدورها المناط بها.

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد كرم في ختام الاجتماع الدبيبة ووزير المالي، تقديرا لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية.

الحداد يكرم الدبيبة لاهتمامه بالأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، الأربعاء 12 أبريل 2023. (حكومتنا)
الحداد يكرم الدبيبة لاهتمامه بالأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، الأربعاء 12 أبريل 2023. (حكومتنا)
الحداد يكرم المبروك لاهتمامه بالأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، الأربعاء 12 أبريل 2023. (حكومتنا)
الحداد يكرم المبروك لاهتمامه بالأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، الأربعاء 12 أبريل 2023. (حكومتنا)
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