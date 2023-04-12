  • Alwasat News
Atwasat

«الاستشعار عن بُعد» يحدد موعد بداية شوال فلكيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 03:49 مساء
«الاستشعار عن بُعد» يحدد موعد بداية شوال فلكيا
صورة هلال. (الإنترنت)
alwasat radio

حدد المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري موعدًا لبداية شهر شوال فلكيًا، لافتًا إلى أن البداية الفلكية لهذا الشهر هي واحدة في كل دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموضع الجغرافي.

وقال المركز في تقريره العلمي حول حساب بداية شهر شوال للسنة الهجرية 1444، إنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر شوال للسنة الهجرية 1444، سيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكيًا لشهر شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل على تمام الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحًا بتوقيت ليبيا المحلي.

وخلص التقرير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجريًا سيكون فوق الأفق لحظة غروب الشمس يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، ويمكن رؤيته بالعين المجردة بالمدن الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في ...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن

«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»

«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة

خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة ...
«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»

أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الخارجية الأميركية: نتابع تقارير حول احتجاز أحد مواطنينا في طرابلس
الخارجية الأميركية: نتابع تقارير حول احتجاز أحد مواطنينا في ...
هيئة رصد المحتوى الإعلامي تستعرض تقريرًا حول الحملات بانتخابات بلدية الخمس
هيئة رصد المحتوى الإعلامي تستعرض تقريرًا حول الحملات بانتخابات ...
انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى مليون و215 ألف برميل
انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى مليون و215 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز ...
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل مع ليبيا
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل ......
المزيد
المنقوش وبن قدارة يناقشان التنسيق بشأن تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية
المنقوش وبن قدارة يناقشان التنسيق بشأن تفعيل الاتفاقيات مع ......
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
«الاستشعار عن بُعد» يحدد موعد بداية شوال فلكيا
«الاستشعار عن بُعد» يحدد موعد بداية شوال فلكيا...
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا...
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. ......
المزيد