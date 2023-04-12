«الاستشعار عن بُعد» يحدد موعد بداية شوال فلكيا

القاهرة - بوابة الوسط

حدد المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري موعدًا لبداية شهر شوال فلكيًا، لافتًا إلى أن البداية الفلكية لهذا الشهر هي واحدة في كل دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموضع الجغرافي.

وقال المركز في تقريره العلمي حول حساب بداية شهر شوال للسنة الهجرية 1444، إنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر شوال للسنة الهجرية 1444، سيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكيًا لشهر شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل على تمام الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحًا بتوقيت ليبيا المحلي.

وخلص التقرير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجريًا سيكون فوق الأفق لحظة غروب الشمس يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، ويمكن رؤيته بالعين المجردة بالمدن الليبية.