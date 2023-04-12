الزيداني يبحث مع مسؤولين أمميين مشروعات التنمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد يوسف الزيداني آخر المستجدات بخصوص إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في ليبيا خلال الفترة بين العامين 2023 و2025، الذي تشرف وزارة التخطيط على تنفيذ برامجه ومشاريعه بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا والوفد المرافق لهم، بحضور مدير مكتب التعاون الفني ومستشار وزارة التخطيط لشؤون التنمية المحلية ومدير مكتب وزير التخطيط، حسب بيان وزارة التخطيط على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتناول المجتمعون سير عمل صناديق ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة الممثلة في ليبيا، كما ناقشوا آلية التنسيق المشتركة لتنفيذ خطط العمل وجهود الحكومة خلال السنوات الماضية لتمويل مشاريع التنمية، وتوجيهاتها لمواءمة الدعم الدولي حسب الأولويات الوطنية.