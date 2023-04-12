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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 11:01 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب إلى صافية وتكون غائمة اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر ويصل إلى 3.00 أمتار اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ويكون مضطربًا اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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