حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 12 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاستقرار مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا وتنخفض يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب إلى صافية وتكون غائمة جزئيا اليوم على الجبل الأخضر وطبرق مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح غربية معتدلة السرعة إلى خفيفة تنشط أحيانا اليوم خصوصا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا .