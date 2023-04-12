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سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 01:57 صباحا
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
سيارات مجانية لنقل المسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في العاصمة طرابلس (بلدية طرابلس المركز)
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أعلنت بلدية طرابلس المركز تخصيص سيارات لنقل المسنين وذوي الإعاقة بالمجان للتسوق في شارع الجرابة بالعاصمة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها تعتزم بالتعاون مع شركة (sixt) لتأجير السيارات تخصيص 4 محطات لسيارات خاصة بالنقل المجاني لذوي الإعاقة وكبار السن والعاجزين عن الحركة، وذلك لمساعدتهم على الوصول إلى المحال بشارع الجرابة الذي يعتبر من أهم الشوارع التجارية للتسوق وشراء ملابس العيد.

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وكانت مديرية أمن طرابلس، قد قررت قفل شارع جرابة أمام الحركة المرورية ابتداءً من وقت المغرب إلى صلاة الفجر طيلة شهر رمضان المبارك.

وأرجعت المديرية هذه الخطوة إلى حركة السير الكثيفة التي تشهدها بعض شوارع العاصمة هذه الأيام لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك.

شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس (بلدية طرابلس المركز)
شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس (بلدية طرابلس المركز)
شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس (بلدية طرابلس المركز)
شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس (بلدية طرابلس المركز)
شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس (بلدية طرابلس المركز)
شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس (بلدية طرابلس المركز)
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