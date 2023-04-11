باشاغا يقيم مأدبة إفطار رمضانية بمدينة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أقام رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار رمضانية أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة سرت حضرها عدد من المسؤولين والقيادات الاجتماعية بالمنطقة.

وشارك في مأدبة الإفطار عضوا مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية، وحسن الزرقاء، وعدد من أعضاء الحكومة من الوزراء ومديري الإدارات والمكاتب بمجلس الوزراء وعميد بلدية سرت ومدير أمن سرت ومراقبو ومديرو القطاعات والشركات والأجهزة الخدمية والأمنية والإدارات بالبلدية ورئيس جامعة سرت ومدير مستشفى بن سينا التعليمي، ومدير مركز سرت لعلاج الأورام، ومدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى والجهاز التنفيذي للنهر الصناعي موقع سرت، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من مراسلي وسائل الإعلام.

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وأفاد مراسل «بوابة الوسط» في سرت أن مأدبة الإفطار تأتي بعد عدة لقاءات اجتماعية عقدها باشاغا خلال شهر رمضان المبارك، للتواصل مع كافة المكونات الاجتماعية وتعزيزًا للحمة الوطنية والسلم المجتمعي وتهيئة الظروف والأرضية المناسبة للانطلاق نحو المصالحة الشاملة في مختلف ربوع البلاد، وللمساهمة في لملمة النسيج الاجتماعي لتوحيد الصف الوطني بما يخدم مصلحة ليبيا وشعبها.

عدد من الحضور لمأدبة الإفطار التي أقامها باشاغا في سرت، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (الإنترنت)

مأدبة الإفطار التي أقامها باشاغا في سرت، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (الإنترنت)

مأدبة الإفطار التي أقامها باشاغا في سرت، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (الإنترنت)

باشاغا يتوسط عميد بلدية سرت والنائب زايد هدية خلال حضورهما مأدبة الإفطار في سرت، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (الإنترنت)