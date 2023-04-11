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وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون الجديد يتسلم مهامه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 10:13 مساء
وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون الجديد يتسلم مهامه
لقاء وزيرة الثقافة مع وكيل الوزارة الجديد لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
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استلم وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون بحكومة الوحدة الوطنية الجديد عبدالباسط أبوقندة، اليوم الثلاثاء مهام عمله، بحسب ما أعلنته الوزارة.

واستقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، اليوم الثلاثاء، أبوقندة في مكتبها بديوان عام الوزارة في العاصمة طرابلس.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن توغي رحبت بوكيل الوزارة الجديد وقدمت له التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد، مشيرة إلى أهمية دور الفنون في المجتمع والمساهمة في الارتقاء بالمستوى الثقافي.

أبوقندة خلال لقائه مع وزيرة الثقافة، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
أبوقندة خلال لقائه مع وزيرة الثقافة، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
أبوقندة خلال لقائه مع وزيرة الثقافة، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
أبوقندة خلال لقائه مع وزيرة الثقافة، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
لقاء وزيرة الثقافة مع وكيل الوزارة الجديد لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
لقاء وزيرة الثقافة مع وكيل الوزارة الجديد لشؤون المسرح والفنون عبدالباسط أبوقندة، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
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