الحويج يتابع إعداد تقرير نشاط وزارة الاقتصاد للربع الأول للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اجتماعا لمتابعة إعداد تقرير نشاط وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها خلال الربع الأول للعام 2023.

ضمّ الاجتماع وكلاء الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة، والشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش، وشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية جمال شعبان، ومدير إدارة الشؤون القانونية وسام بلعيد.

خطة التحول الرقمي

واستعرض المجتمعون نشاط الإدارات والمكاتب في ديوان الوزارة خلال العام الجاري، ومناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه أداء عملها وسُبل تمكينها من الاضطلاع باختصاصاتها، إضافة إلى المهام والمشروعات المستهدفة بخطة عمل الجهات التابعة والمتعلقة بشبكة ليبيا التجارة، والمراحل المنجزة بمشروع التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها، بإشراف وتنفيذ مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.

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التحضير لمعرض طرابلس الدولي

وشدد الوزير على ضرورة إعداد تقرير النشاط خلال المدة الزمنية المحددة ومتابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها، والتجهيزات الجارية لمعرض طرابلس الدولي في دورته 49 الذي ينظمه معرض طرابلس الدولي، بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للمعارض، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية للموظفين وفق الخطة المعتمدة.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عدد من وكلائه، الثلاثاء 11 أبريل 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)