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الحداد يثنى على مجهودات «5+5» ويبحث صعوبات العمل الإداري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 05:12 مساء
الحداد يثنى على مجهودات «5+5» ويبحث صعوبات العمل الإداري
رئيس أركان قوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد خلال ترؤسه اجتماعا لقادة عسكريين، 11 أبريل 2023. (رئاسة الأركان)
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أثنى رئيس أركان قوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، اليوم الثلاثاء، على مجهودات اللجنة العسكرية (5+5)، وقدّم عضو اللجنة العسكرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل، إحاطة حول الاجتماعات التي عقدت في تونس وطرابلس وبنغازي برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحداد برؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات، وعدد من مديري الإدارات، نقله بيان صادر عن رئاسة الأركان. وبحث الاجتماع أيضا تنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها. ووجّه الحداد بضرورة العمل على أن «تكون المؤسسة العسكرية في المستوى الذي نسعى جميعا للوصول إليه، وذلك بالتدريب والتنظيم الجيد».

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مخرجات اجتماع «5+5» في بنغازي
ويوم السبت، اختتمت أعمال اجتماع لجنة «5+5» بمدينة بنغازي، حيث أكد أعضاء اللجنة «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة». وحث المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

كما توافق المجتمعون في بنغازي على «البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجّرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا». وأشار البيان أيضا إلى «تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين في أسرع وقت»، وعبر المجتمعون «عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية».

ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع المقبل بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفق البيان.

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