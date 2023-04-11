شاحنات بضائع مكدسة في السلوم وأمساعد.. الغرفة الليبية المصرية تطالب بالتدخل

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة نداء عاجلا إلى المسؤولين في منفذي السلوم وأمساعد بضرورة التدخل لإنهاء الأزمة والتعطيل الذي طال الشاحنات المحملة بالبضائع.

وناشد إبراهيم الجراري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» بضرورة التدخل بحل عاجل، وتسريع وتيرة العمل قبل أن تحدث كارثة لا تحمد عقباها.

ارتفاع ملحوظ في الأسعار بسبب تكدس الشاحنات

وحذر رئيس مجلس إدارة الغرفة من انعكاسات تعطيل الشاحنات المحملة بالبضائع، مشيرا إلى أنه «أسهم في ارتفاع ملحوظ في الأسعار في شهر رمضان المبارك، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك».

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وفي يونيو من العام الماضي، سمح مصرف ليبيا المركزي بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عن طريق منفذ أمساعد البري مع مصر، وفق تصريحات سابقة صادرة عن الجراري.