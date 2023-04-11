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الحويج يوجه بتطوير مركز تنمية الصادرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 04:30 مساء
الحويج يوجه بتطوير مركز تنمية الصادرات
الحويج خلال اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، 11 أبريل 2023. (وزارة الاقتصاد)
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وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، بتطوير عمل مركز تنمية الصادرات وتفعيل الفروع في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ورفع مستوى الخدمات للشركات المدرجة بسجل المصدرين لدى المركز.

بحث الحويج خلال اجتماع بحضور وكيلي الوزارة للشؤون الاقتصادية ولشؤون المناطق الحرة والمدير العام لمركز تنمية الصادرات التابع للوزارة ومديري إدارات الشؤون القانونية والشؤون الإدارية والمالية آلية دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص تصدير لها.

الحويج يطالب بتعزيز المشاركات الخارجية
واطلع الحضور على نشاط مركز تنمية الصادرات خلال العام الماضي 2022، والذي قام بزيارات ميدانية استهدفت ما يزيد على 250 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف ومواد البناء والوقوف على القدرات الإنتاجية وإمكانية إيجاد أسواق خارجية لها.

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ووجه وزيرالاقتصاد والتجارة إلى تعزيز المشاركات الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الوطنية نحو الأسواق الخارجية للمساهمة في التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل القومي.

وفي لقاء سابق، أكد محمد الحويج، في اجتماعه مع المدير التنفيذي باتحاد الصناعة علي نصير، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعة على دعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص المحلي.

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