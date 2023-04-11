وزارة النفط تصدر بيانا بخصوص الشركة المكلفة بتطوير حقل الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط، بخصوص تطوير حقل الظهرة النفطي، لم يشر إلى أن شركة «إسناد» المكلفة بالأعمال شركة ليبية.

وأضافت الوزارة أن إجراء معظم الاجتماعات التشاورية مع الشركة في الإمارات ووجود شركة هناك بهذا الاسم «أوضح لها أن الشركة إماراتية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

مؤسسة النفط تنفي تعاقدها مع شركة إماراتية

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت مؤسسة النفط بيانا نفت فيه «تعاقدها مع شركة إماراتية» لتطوير حقل الظهرة، مؤكدة تكليف «شركة إسناد» بهذه المهمة، و«هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095 تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي».

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وجاء نفي المؤسسة ردا على ما وصفته بـ«بعض الأخبار المغلوطة المتداولة حول تطوير الحقل» الذي يُعد «أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في آواخر خمسينيات القرن الماضي».

وزارة النفط ترحب بكل الشركات

وتابع بيان الوزارة اليوم: «رغم كل هذا، فإن الوزارة ترحب بكل الشركات، كما تؤكد أنه كان من الأجدر استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، وهذا هو الاعتراض على الإجراء، إذ أن فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والإفصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه».

وعن ترك حقل الظهرة مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية، عقبت الوزارة «نود أن نلفت الانتباه إلى أن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال، إذ شكلت لجنة متفرغة لتقييم الأضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله، وباشرت فعليا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتأهيله رغم شح الميزانيات والظروف الأمنية، تمهيدا لاستئناف خطة التطوير حسب الدراسات المعدة».

وتابعت: «وللعلم فإن الوزارة ومنذ توليها مهامها راسلت المؤسسة لطلب بدء عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية وللأسف لم تجد استجابة»، مؤكدة تركيزها في العمل الفني «واتباع الشفافية والأداء حسب المعايير المنصوص عليها والقوانين والتشريعات النافذة»، مبتعدة عما وصفته بـ«الخطاب الحماسي والتشكيك في كل من له رأي مخالف يدعمه القانون واللوائح والتشريعات النافذة».