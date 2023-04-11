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ضبط مطلوب لدى السلطات القضائية المصرية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 12:30 مساء
ضبط مطلوب لدى السلطات القضائية المصرية في بنغازي
سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بنغازي. (أرشيفية)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي إلقاء القبض على شخص مصري الجنسية مطلوب لدى السلطات القضائية المصرية على ذمة واقعة قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري.

قتل مع سبق الإصرار
وأشارت المديرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن شخص مصري الجنسية مطلوب لدى سلطات بلاده على ذمة واقعة قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري من دون ترخيص، إذ أفادت المعلومات يوجوده بالقرب من مصيف النيروز في منطقة قاريونس.

وجرى ضبط المتهم بواسطة عناصر التحريات بعد جمع المعلومات وإعداد كمين محكم.

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وكشفت عمليات الاستدلال في القسم أن المتهم يُدعى ح.م.ح من مواليد 1983، وأفاد بهروبه من مصر ودخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وجرت إحالته إلى جهات الاختصاص.

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