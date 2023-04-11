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ضبط وافدين متهمين في جريمة قتل بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 12:09 مساء
ضبط وافدين متهمين في جريمة قتل بطرابلس
وافدان متهمان بارتكاب جريمة قتل في طرابلس، 10 أبريل 2023، (الداخلية)
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ضبط مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طرابلس وافدين نيجيريين، رجل وامرأة، متهمين في جريمة قتل.

تعود بدابة الواقعة إلى تلقي بلاغ بوصول نيجيرية في حالة غيوبة إلى مستشفى طرابلس المركزي بعد تعرضها إلى ضرب مبرح، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

عثر عليها قرب السفارة النيجرية
وانتقل مأمور الضبط القضائي بالمركز إلى المستشفى، حيث استمع إلى أقوال المسعف، الذي أكد أنه عثر على المرأة خلف مبنى السفارة النيجيرية في طرابلس، ثم لم تمض سوى 24 ساعة حتى فارقت الحياة.

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وتوصل أعضاء التحريات إلى السيارة التي ألقت بالمجني عليها بجوار مقر السفارة قبل أن تلوذ بالفرار، حيث اتضح أن امرأة ورجل يحملان الجنسية النيجرية هما الذين كانا يستقلانها، وجرى ضبطهما وإحضارهما إلى المركز، حيث أفادا بأنهما زوجان، وأقرت الزوجة بضربها المجني عليها على رأسها، ثم أحيلا إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

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