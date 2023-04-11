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ضبط شخص سرق 500 قطعة من «جاكات» حديد البناء ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 12:07 مساء
ضبط شخص سرق 500 قطعة من «جاكات» حديد البناء ببنغازي
قطع من الحديد المستخدم في البناء (جاكات) مسروقة من مخزن بمنطقة الفعاكات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص سرق 500 قطعة من الحديد المستخدم في البناء (جاكات) من مخزن بمنطقة الفعاكات.

وأشارت المديرية في بيان، إلى تلقي مركز شرطة القوارشة شكوى ضد مجهول سرق 500 قطعة من الحديد المستخدم في البناء (جاكات) من مخزنه بمنطقة الفعاكات، وأضاف أن المسروقات تقدر بمبلغ 25 ألف دينار.

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تحديد هوية سارق الجاكات
وأسفرت جهود التحريات من المركز عن تحديد هوية الفاعل، إذ شاهد أحد أعضاء التحريات الشخص المطلوب وضبطه مُتلبساً ببعض المسروقات على متن مركبة آلية. وأفادت التحقيقات بأن المتهم يُدعى (ف.ح.ع) واعترف بسرقة مخزن الشاكي، وبأنه باع جزءا من المسروقات بقيمة 3750 دينارا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله وإحالته للنيابة العامة.

متهم في واقعة سرقة قطع من الحديد المستخدم في البناء (جاكات) مسروقة من مخزن بمنطقة الفعاكات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
متهم في واقعة سرقة قطع من الحديد المستخدم في البناء (جاكات) مسروقة من مخزن بمنطقة الفعاكات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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