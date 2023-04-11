«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم الثلاثاء على الساحل من سرت إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية مساء اليوم وغدا على الساحل من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل سرعتها إلى 25 عقدة غدا على ساحل سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.