حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 11 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال الشرقي لأجواء شتوية ممطرة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز استمرار حالة الطقس دون تغير في باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربي معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا الخميس المقبل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم تصحبها خلايا رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق يتخللها سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة اليوم تتراوح بين 9 و18 درجة مئوية وتميل للاعتدال بداية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.