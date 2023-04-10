«مالية الوحدة»: أغلب المراقبات استلمت حوالات مرتبات شهر أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إن «أغلب مراقبات الخدمات المالية في مختلف المدن الليبية استلمت صباح الأمس الأحد 9 أبريل، الحوالات المالية لمرتبات موظفي القطاع العام عن شهر أبريل» الجاري.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إدارة الميزانية بالوزارة سلمت حوالات المرتبات الخاصة بشهر أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس الماضي «ليتولى بدوره تسييلها في حسابات المراقبات المالية والوحدات الإدارية بشكل عام».

المراقبات التي أكدت استلام حوالات مرتبات أبريل

وأضافت وزارة المالية أن فريقها الإعلامي «تلقى تأكيدات بوصول الحوالات المشار إليها في الموعد المذكور من مديري مراقبات الخدمات المالية لكل من الخمس، والزنتان، وبنت بية، والزويتينة، وامساعد، والحوامد، والعجيلات، وسلوق، والبيضاء، والأبيار، ودرنة، وطبرق، ونالوت، فيما أكدت مراقبات الخدمات المالية لكل من زليتن، والأبيار وصول الحوالات المالية الخاصة بها صباح اليوم الإثنين».

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وذكرت وزارة المالية بأن الوزير خالد المبروك «قد أولى اهتماماً مباشراً خلال المدة القريبة الماضية، لضمان إحالة مرتبات موظفي القطاع العام في المدن الليبية القريبة منها والبعيدة عن العاصمة، في وقت واحد والقضاء جذرياً على مشكلة التأخير وذلك بتذليله كافة الصعاب والعراقيل التي كانت تحول دون ذلك، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع المختصين في مصرف ليبيا المركزي من جهة ومع مديري مراقبات الخدمات المالية في المدن ومديري الإدارات ذات العلاقة في وزارة المالية من جهة أخرى».

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي «في إطار تحقيق مشروع عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة».