شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد أجواء رمضان في طرابلس وبنغازي وسرت

القاهرة - بوابة الوسط

رصد برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، ومن بينها الأنشطة والفاعليات في بنغازي وطرابلس وسرت.

وأشار البرنامج إلى تنظم أكاديمية دار البيان مسابقةً لحفظ القرآن خلال شهر رمضان في بنغازي، كما تناول وضع السيولة في المصارف التجارية في طرابلس.

ورصدت كاميرا البرنامج محلات التمور والألبان في سرت التي تمتاز بالجودة وتشهد إقبالاً خلال شهر رمضان، واستمع إلى خرافات زمان مع ريما بن الحاج سليمان.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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