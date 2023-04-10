إنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن بقدرة 1044 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، اليوم الإثنين، عقدًا لإنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مراسم التوقيع على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة سيمينس الألمانية وبتنفيذ ائتلاف شركتي (أورباكون للتجارة والمقاولات السويدي إليكتريك)، أُجريت بديوان رئاسة الوزراء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

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وأوضحت أن هذه المحطة تضم ست وحدات بإجمالي قدرة انتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات ومن المقرر الانتهاء من تنفيدها خلال 26 شهرًا، لافتة إلى أن هذا المشروع في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتحسين الوضع العام للشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة.

على هامش توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن، الإثنين 10 أبريل 2023 (الشركة العامة للكهرباء)