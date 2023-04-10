ضبط شخص متهم بسرقة 5 آلاف دينار في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا من ضبط شخص متهم بسرقة خمسة آلاف دينار وهاتف من أحد المنازل بالمدينة، بحسب ما أعلنته مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى قسم البحث الجنائي ضد مجهول يتهمه فيها بسرقة مبلغ مالي يقدر بنحو خمسة آلاف دينار وهاتف من منزله في أجدابيا.

وكلف القسم على إثر ذلك، وحدة التحريات بالانتقال إلى مكان الواقعة وجمع المعلومات، حيث أسفر الجهود عن تحديد هوية الفاعل بعد الاشتباه به.

- ضبط متهم في جريمة قتل بعد تنسيق بين مديريتي أمن الجفارة وأجدابيا

وأضافت المديرية أنه عند ضبط المتهم والانتقال به إلى قسم البحث الجنائي عثر بحوزته على الهاتف المسروق حسب المواصفات التي أفاد بها المشتكي.

وبالاستدلال منه اعترف المتهم بما نُسب إليه وأقر بمكان المبلغ المسروق، قبل تحريز المضبوطات بأوراق المحضر وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.