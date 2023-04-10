«5+5» تقدم إحاطة للمنفي بشأن اجتماع بنغازي وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قدم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الإثنين إحاطة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي، مؤكدين أهمية «التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي ونائبه عبدالله اللافي، ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فريق أول ركن محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

واستمع الحاضرون لملاحظات المنفي واللافي بالمجلس المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة، وقدموا إجابات عن تساؤلات القائد الأعلى المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها.

وحسب مخرجات ملتقى جنيف في العام 2021 يكون القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي برئاسة المنفي وعضوية اللافي والنائب الثاني موسي الكوني وناقش اجتماع المنفي واللافي مع «5+5» مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض الحداد خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، حسب البيان.

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مخرجات اجتماع «5+5» في بنغازي

ويوم السبت، اختتمت أعمال اجتماع لجنة «5+5» بمدينة بنغازي، حيث أكد أعضاء اللجنة «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة». وحث المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

كما توافق المجتمعون في بنغازي على «البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجّرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا».

وأشار البيان أيضاً إلى «تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت»، وعبّر المجتمعون «عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية».

ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفقاً البيان.