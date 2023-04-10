الحويج يطالب بخطة مشتركة لتطوير 4 قطاعات

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الإثنين، على أهمية تعزيز التعاون مع وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة، ووضع رؤية عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الليبي والغرف التجارية لتطوير قطاع التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة لتحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي.

جاء لك خلال ترؤس الحويج إجتماعاً بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش ومستشار الوزير شذر الصيد، و مدير إدارة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص ا موسى الزوبيك و إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومكتب النمذجة الاقتصادية. وناقش الحاضرون، حسب بيان رسمي، نشاط الوزارة في متابعة أداء القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة التجارية ، إضافة الى تطوير الخدمات الالكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وكافة التعاملات للجمهور.

- الحويج يصدر قرارا بإنشاء القائمة الذهبية للتاجر الأمين

- الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار

- الحويج يحدد ضوابط نقل السلع الغذائية