ضبط شخص بحوزته 180 قرص من حبوب الهلوسة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي من القبض على شخص بحوزته 180 قرصاً من حبوب الهلوسة، حسب بيان صادر عن المديرية.

جاء ذلك عقب ورود معلومات لأعضاء قسم التحريات عن شخص يتاجر بحبوب الهلوسة ويتردد على منطقة سيدي يونس، لتنطلق قوة من أعضاء التحريات إلى بعض الأماكن التي يتردد عليها الشخص المطلوب.

180 قرص من حبوب الهلوسة

وحسب البيان، فقد تمكن أعضاء التحريات من ضبط المتهم متلبساً وبحوزته 180 قرصاً من حبوب الهلوسة وكان في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه لحبوب الهلوسة.

وبينت التحقيقات أنه يُدعى ه.ج.أ من مواليد 1981 وإعترف بالإتجار بحبوب الهلوسة وتعاطيها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.