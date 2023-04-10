مشكلة خريجي التخصصات النفطية على طاولة القيب ومحمد عون

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارتا النفط والغاز، والتربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة معالجة قضية خريجي التخصصات النفطية.

وأجرى وزير التعليم العالي عمران محمد القيب اليوم الإثنين زيارة إلى وزارة النفط والغاز، وكان في استقباله الوزير محمد إمحمد عون، وفق بيان صادر عن وزارة النفط والغاز. جاء ذلك في إطار التشاور بين الوزارتين، حيث جرت مناقشة عدة مواضيع من أهمها معالجة قضية خريجي التخصصات النفطية بالمؤسسات التعليمية في البلاد.

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