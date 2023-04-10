التومي يبحث الاحتياجات التنموية للبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي مع عميد المجلس البلدي البيضاء عبدالله امطول الاحتياجات التنموية المتعلقة بالبلدية.

وتناول اللقاء نتائج اجتماعات العميد مع الوزراء بحكومة الوحدة، وإجراءات تمكين البلدية من العمل وفق اختصاصاتها، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

لقاء مع عمداء 9 بلديات

وأمس الأحد، التقى التومي امطول وعمداء بلديات: «مزدة ومرادة، والأصابعة وعمر المختار وجبل الأخضر وجالو ومدور الزيتون وسوسة ونتيلات البيضان»، حيث بحث معهم ملفات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية، والمشروعات الخدمية والتعليمية بالبلديات.

- التومي يبحث مع عمداء 9 بلديات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية

وناقش الاجتماع ملفات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية وتفعيل القانون 59، للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة الملفات التي ناقشها الوزير مع وزارتي الإسكان والتعليم.