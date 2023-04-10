السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.77 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.91 دينار مقابل 5.92 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار الخميس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، بينما انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.