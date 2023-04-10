«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية غدا على الساحل من الخمس إلى بنغازي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، ارتفاع الموج إلى 3.00 أمتار على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خصوصا على الساحل من مصراتة إلى سرت غدا.

- الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل سرعتها إلى 25 عقدة غدا على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة غدا بسبب اضطراب البحر.