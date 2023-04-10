حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 10 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا معظم مناطق البلاد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة غدا على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 14 و27 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا غدا خصوصا على سرت، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل غدا على معظم المناطق تصحبها خلايا رعدية خصوصا على مناطق الجبل الأخضر وطبرق يتخللها سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.