إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أقام سكان حي باب درنة بطبرق، الذي يعتبر من أقدم أحياء المدينة، إفطارًا جماعيًا للسنة الرابعة على التوالي، بحضور عدد من الأطفال والشباب.

وقال عبدالرحمن الرتيوي أحد منظمي الإفطار في حديث إلى بوابة «الوسط»: «نحرص كل رمضان على إقامة الإفطار الجماعي، حيث تجتمع العائلات من مختلف الشرائح؛ لغرس مشاعر الود والفرح والأخوّة بين الجيران الذين يقطنون الحي منذ سنوات طويلة».

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وأضاف الرتيوي أن الإفطار يستضيف العمال والوافدين القاطنين بالحي وعابري السبيل وغيرهم.

سكان حي باب درنة بطبرق يقيمون إفطارًا جماعيًا للسنة الرابعة على التوالي، الأحد 9 أبريل 2023 (الإنترنت)

سكان حي باب درنة بطبرق يقيمون إفطارًا جماعيًا للسنة الرابعة على التوالي، الأحد 9 أبريل 2023 (الإنترنت)

سكان حي باب درنة بطبرق يقيمون إفطارًا جماعيًا للسنة الرابعة على التوالي، الأحد 9 أبريل 2023 (الإنترنت)