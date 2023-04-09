الاقتراب من إنهاء إنشاء مدرسة نموذجية ببلدية توكرة.. وبدء صيانة طريق مصيف المطرد

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت نسبة إنجاز إنشاء مدرسة نموذجية ببلدية توكرة إلى 85%، على أن تضم تلك المدرسة 24 فصلًا، ضمن مشروعات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وقال الجهاز، في بيان اليوم الأحد، إن أعمال المشروع مستمرة عبر مكتب مشروعات بنغازي، مشيرًا إلى أن المدرسة ستضم معامل دراسية ومكاتب إدارية ومكتبة ومسرحًا وغرفة حارس.

صيانة طريق المطرد في الزاوية الغرب

من جانبه، يواصل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان أعمال مشروع صيانة طريق مصيف المطرد بمخطط الزاوية الغرب.

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تنفذ المشروع شركة التطوير المتقن للإنشاءات، فيما وصلت نسبة الإنجاز به إلى أكثر من 40%، وذلك بعد إزالة الطبقة الأسفلتية للقاطع الجنوبي للطريق لمسافة 1700 متر تقريبًا.

ونوه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بالاقتراب من استكمال أعمال خط المياه بهذ القاطع وأعمال الأتربة.

المدرسة النموذجية الجديدة ببلدية توكرة تقترب من الاكتمال (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المدرسة النموذجية الجديدة ببلدية توكرة تقترب من الاكتمال (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)