فرنسا تدعم عمل باتيلي والبعثة الأممية لتأمين الانتخابات الليبية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت فرنسا دعمها الكامل للعمل الذي يقوده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لتأمين الانتخابات هذا العام ٢٠٢٣» وفق ما نشرته السفارة الفرنسية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» وحسابها على «تويتر»، مساء اليوم الأحد.

وشاركت السفارة الفرنسية في ليبيا، البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في مدينة بنغازي، الذي عُقِد بحضور باتيلي يومي الجمعة والسبت.

القيادات العسكرية والأمنية تبدي استعدادها لتأمين الانتخابات

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في بيان صدر في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي أمس السبت «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة»، حاثين «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

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وطرح باتيلي على مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، مقترحًا يهدف إلى إعادة إحياء العملية السياسية وإطلاق المفاوضات الليبية من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023.

ويحظى المقترح الأممي الجديد بدعم أميركي كبير لكنه لا يزال في انتظار توافق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية التي سيجري على أساسها الاستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي ينتظره أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي سجلوا للمشاركة في العملية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.

باتيلي يراجع مقترح اللجنة رفيعة المستوى بشأن الانتخابات

وأبلغ باتيلي مجلس الأمن الدولي عزمه تشكيل لجنة رفيعة المستوى بشأن الانتخابات الليبية، تتولى وضع القاعدة الدستورية وإعداد قوانين الانتخابات، قبل أن يتراجع لاحقًا عن الدور الذي حدده للجنة المرتقبة، بعد معارضة مجلسي النواب والدولة للمقترح الذي اعتبروه تدخلًا في الشؤون الداخلية.

وفي مارس الماضي، أكد باتيلي استعداده دعم جهود مجلسي النواب والدولة للتوصُّل إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الإطار القانوني خلال يونيو المقبل على أقصى تقدير، وذلك في إطار مراجعة مقترحه الذي لم يعلن كافة تفاصليه.