ضبط ممرض متهم بسرقة خفير عيادة طبية وإحراق غرفته بالنواحي الأربع

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن النواحي الأربع، من ضبط ممرض متهم بسرقة خفير عيادة طبية بالإكراه وإضرام النيران في غرفته، ما أدى إلى حرقها بالكامل.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن بلاغًا ورد إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من دائرة مركز شرطة قصر بن غشير بشأن واقعة سرقة بالإكراه والحريق العمد من داخل عيادة الشفاء للجراحة العامة.

- ضبط شخص متهم بسرقة أغنام جاره وبيعها بسوق القوارشة

- ضبط متهم في واقعة نصب بـ600 ألف دينار ليبى

- ضبط شبكة مخالفة للآداب في منطقة الهواري ببنغازي

وأوضحت وزارة الداخلية أن شخصًا يدعى «م. ع .ص.م» تهجم على العيادة «برفقته شخص آخر وقاما بتقييد العامل الموجود بحجرة الخفارة وسرقا منه مبلغًا ماليًا وهواتفه الخاصة وحرق الحجرة الخاصة به بالكامل».

هوية المتهم

وأضافت الوزارة أن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع تمكنوا من خلال البحث والتحري من ضبط المتهم وهو من مواليد 1995 ومهنته ممرض.

وأكدت الوزارة استدعاء المشتكي والخفير اللذين تعرفا على المتهم وأكدا قيامه بالجريمة، قبل ضبط أقواله وإحالته مقبوضًا عليه إلى مركز شرطة قصر بن غشير، مشيرة إلى أن القضية «قيدت ضد المتهم تحت رقم/ 2023/284م السرقة بالإكراه والحريق».