ضبط شخص متهم بسرقة أغنام جاره وبيعها بسوق القوارشة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء مركز شرطة الفعكات من ضبط شخص متهم بسرقة أغنام من منزل جاره وبيعها بسوق المواشي في منطقة القوارشة، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد.

وتعود أحداث القضية إلى شكوى تقدم بها مواطن إلى مركز شرطة الفعكات ضد مجهول يتهمه فيها بسرقة أغنام من منزله، وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الفعكات العميد محمد بورويص تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعلين.

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وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء مركز شرطة الفعكات خرجوا إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات و«أسفرت جهودهم عن التوصل لهوية الشخص المطلوب وهو أحد جيران الشاكي».

وأكدت مديرية أمن بنغازي ضبط المتهم من قبل أعضاء مركز شرطة الفعكات والانتقال به إلى المركز؛ حيث تبين بالاستدلال معه أنه يدعى «ح.ع.ج»، مشيرة إلى إحالته إلى النيابة العامة بعد اعترافه بما نُسِب إليه.