تمديد الانتساب لانتخابات «محليات الشباب» حتى 15 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المجلس البلدي غدامس إلى الانتساب للانتخابات المحلية للشباب، مشيرًا إلى تمديد فترة تقديم طلبات الانتساب للجنة حتى السبت 15 أبريل الجاري.

وأكدت اللجنة المركزية لتلك الانتخابات تمديد فترة تقديم طلبات الانتساب «الوثبة الثالثة»، نظرًا للإقبال الشبابي على الانتساب ولتمكين الراغبين من التسجيل في تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط: http://bit.ly/3Z6Zsdg

الانتساب للشباب بين 18 و35 عامًا

ويسمح للمنتسبين من الشباب والشابات فقط من أعمار 18 و35 عامًا المشاركة في انتخابات المجالس المحلية للشباب.

وفي 20 يناير الماضي، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب تأجيل الجولة الثالثة للاستحقاق الانتخابي التي كانت مقررة في 21 يناير.

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الامتحانات أجلت الدولة الثالثة من الانتخابات

وأوضحت اللجنة في بيان وقتها أن تأجيل الانتخابات نظرًا لالتزام مراقبات التعليم بالامتحانات النهائية للنصف الأول من العام الدراسي على المستوى الوطني.

وتعقد الانتخابات ضمن مبادرة «التعلم الديمقراطي للشباب»، وتشمل المرحلة الثالثة 44 مجلسًا محليًا، بعد انتهاء العملية الانتخابية لـ31 مجلسًا ضمن المرحلتين الأولى والثانية.