«هيومن رايتس»: قرار أممي ضعيف بشأن الحالة الحقوقية في ليبيا وفشل للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» موقف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الانتهاكات الحقوقية في ليبيا، معتبرة أن هذا الموقف ضعيف و«يفضح انحياز الاتحاد الأوروبي».

وقالت المنظمة في بيان، الجمعة، إن «هناك تناقضًا مهولًا بين القرار الذي اعتمده المجلس خلال الأسبوع الجاري بشأن ليبيا والتقرير النهائي لـبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي يُفصِّل الانتهاكات والتجاوزات».

انتقادات لإيطاليا ومالطا لموافقتهما على مشروع القرار الليبي

وأضافت المنظمة في بيانها: «بدلًا من الإصرار على المساءلة عن الانتهاكات، اقتصر على دعم الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة في طرابلس».

ولفتت إلى أن المشكلة في أن الحكومة الليبية نفسها هي من صاغت مشروع القرار «وهي ممارسة راسخة في مجلس حقوق الإنسان تستغلها الحكومات الساعية إلى تفادي التدقيق. بدلًا من تعزيز النص الذي صاغته ليبيا، اقترح الاتحاد الأوروبي تعديلات هامشية فقط، حتى أن إيطاليا ومالطا منحتا موافقتهما الرسمية على مشروع القرار الليبي الضعيف من خلال رعايته رسميًا».

واعتبر البيان أن القرار «يمثل فشلًا مزدوجًا للاتحاد الأوروبي. وذلك بالتقاعس عن تطبيق نفس المعايير على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن دعم المساءلة على الجرائم الدولية الموثقة».

كذلك، يعني القرار عدم اعتراف بالنتيجة التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بأن الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في ليبيا يرتكبون جرائم ضد الإنسانية.

وبدلًا من ذلك، اعترض الاتحاد الأوروبي على النتائج التي تنتقده بالقول إن تعاونه مع ليبيا يهدف إلى تعزيز إدارة الهجرة واحترام حقوق الإنسان، ووافق على قرار أنهى أي عملية إبلاغ لاحقة ذات صلة بتقرير الأمم المتحدة.

دعوة إلى أوروبا من أجل تغيير المسار فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

ودعت «هيومن رايتس ووتش» الاتحاد الأوروبي التعجيل إلى تغيير مساره، مضيفة: «يتعيّن عليه أن يؤيد ويضغط من أجل تنفيذ ومتابعة توصية التقرير وتوصية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة أن ينشئ مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة آلية مستقلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا».

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وطالبت المنظمة كذلك الاتحاد الأوروبي بنعليق التعاون مع السلطات الليبية وتطبيق العناية الواجبة بحقوق الإنسان بشكل صارم في تمويله لدول أخرى حتى تتوقف عن إرسال الناس إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات وظروف احتجاز غير إنسانية.



وواصل البيان: «كل يوم يتجاهل في خلاله الاتحاد الأوروبي الأدلة المتزايدة والموثقة على جرائم الكيانات التي يدعمها في ليبيا، يزداد تورطه في الانتهاكات في البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا».