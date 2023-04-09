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عميد وأعضاء المجلس البلدي لبني وليد يتسلمون مهام عملهم (صور)

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 09 أبريل 2023, 04:21 مساء
عميد وأعضاء المجلس البلدي لبني وليد يتسلمون مهام عملهم (صور)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
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شهد مسرح كلية التقنية الإلكترونية بمدينة بني وليد، مساء أمس السبت، مراسم الاستلام والتسلُّم بين عميد وأعضاء المجلس البلدي الجديد وعميد وأعضاء المجلس البلدي السابقين.

وأشاد عميد بلدية بني وليد الجديد عبدالحفيظ الرايس بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة يونس لعزوزي، وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف التي كانت تعترض عمله.

وعود بإشراك مختلف المؤسسات في تطوير بني وليد
وأكد الرايس، أنه سيسعى رفقة أعضاء المجلس لتحديث الخطة الاستراتيجية للمدينة وإشراك المؤسسات في البناء والتطوير.

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وأقيمت المراسم بحضور لجنة الاستلام والتسلُّم وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية وعدد من المسؤولين والاهالي.

جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي الجديد لبني وليد، 8 أبريل 2023 (بوابة الوسط)
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