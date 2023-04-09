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الجزائر: أكثر من 90% من المؤثرات العقلية المضبوطة تأتي من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 09 أبريل 2023, 02:29 مساء
الجزائر: أكثر من 90% من المؤثرات العقلية المضبوطة تأتي من ليبيا
مضبوطات بحوزة متهمين بالاتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
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كشفت السلطات الجزائرية أن أكثر من 90% من المؤثرات العقلية المضبوطة خلال السنوات الثلاث الماضية تأتي من ليبيا.

وترجع الجزائر أسباب ارتفاع كمية المحجوزات خلال السنوات الأخيرة إلى مشاركتها لحدود دول تعاني من اضطرابات أمنية وفق ما كشف مسؤول جزائري لجريدة «الوطن» الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، اليوم الأحد.

وتشترك البلاد شرقا في حدود مشتركة مع ليبيا البلد الذي يمر بأزمة أمنية خطيرة منذ سنوات، ومن الغرب تشارك الجزائر حدودا مع المغرب الدولة المصنفة من قبل منظمات الأمم المتحدة على أنها المنتج الرائد في العالم للقنب. وفي الجنوب، توجد مالي والنيجر اللتان يتم استخدام أراضيهما من قبل المنظمات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود.

ويقول رئيس دائرة البحث والتحليل الجنائي على مستوى الشرطة القضائية فوزي مالك، للجريدة «الجزائرية»، إنه تم تسجيل انخفاض تدريجي في كميات الحشيش المحجوز بين عامي 2020
و2023، وزيادة كبيرة في تلك الخاصة بالمؤثرات العقلية. ويفسر الاتجاه النزولي في مضبوطات القنب الهندي من خلال التدابير الأمنية الرئيسية التي تم وضعها على طول الحدود الغربية للبلاد. ما دفع المهربين بمحاولة تهريبها عبر النيجر أو ليبيا لإدخالها إلى الجزائر.

كما يكشف أن العقاقير القوية تأتي من غرب أفريقيا، ولكن أيضا من شرق أفريقيا، وهي موجهة إلى أوروبا. وهاتان المنطقتان هما مركزان لتهريب الكوكايين في أمريكا اللاتينية. في المقابل يشير المسؤول الجزائري إلى تهريب كميات من قبل المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى لتمويل رحلتهم إلى أوروبا.

ومصدر أكثر من 90% من المؤثرات العقلية المضبوطة خلال السنوات الثلاث الماضية تأتي من ليبيا، خاصة «البريجابلين» الذي يستخدم لتخفيف آلام الأعصاب، والمحول من غرضه الطبي. وفي مارس الماضي ضبطت مصالح الأمن الجزائرية 1.276 مليون قرص بريجابالين في جنوب البلاد وجُرم عشرة أشخاص، لكن البارون وهو جزائري غادر البلاد ولجأ إلى فرنسا، موضوع خمس مذكرات توقيف دولية، اثنتان منها صادرة عن الإنتربول وثلاث صادرة عن الجزائر.

مختبر مخدرات سري في النيجر 
وكشفت التحقيقات أيضا أن هذه الكميات المحجوزة تم تصنيعها في مختبر سري في النيجر ونقلها إلى الجزائر. في حين أصبحت ليبيا نقطة إنزال لهذا النوع من المؤثرات العقلية، حيث يتم استيرادها من قبل المعامل الليبية من الهند، وهي المنتج الرئيسي للأدوية الجنسية.

- ضبط 3 وافدين متهمين بترويج المخدرات في مصراتة 
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يشار إلى أن المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة كشف في تقريره السنوي بشأن المخدرات في العالم الصادر يونيو 2022 عن ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية» في ليبيا دون أن يكشف أرقاما عن حجم المحجوزات خلال العام الماضي.

وطرح تساؤلات حول ما إذا كان الاتجار بهذه المخدرات في ليبيا يؤثر أيضا على منطقة الساحل، على الرغم من أن المعلومات عن طرق الوصول إلى ليبيا والخروج منها محدود للغاية. ولاحظ فريق الخبراء أنه في حين أن المخدرات يتم تهريبها عبر شمال مالي وصولا إلى ليبيا يتم ذلك بدفع إتاوات للجماعات المسلحة، كما ذكر أن النزاع بين الميليشيات المسلحة التي تدير قوافل المخدرات أدى إلى اشتباكات متكررة مع آخرين.

وفي فبراير الماضي أطلقت الأجهزة الأمنية في إيطاليا حملة واسعة لتقفي أثر مواطن سوري متهم بمحاولة شحن 14 طنا من مخدر «الكبتاغون» وثلاثة أطنان من الحشيش إلى ليبيا والسعودية.

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