نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد (9 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي، مشيرا إلى أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.