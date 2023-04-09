بالصور.. دوريات في الأسواق والشوارع الرئيسية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، نشر دوريات راجلة داخل الأسواق التجارية والشوارع الرئيسية ببنغازي لمنع المضايقات ولتسوق العائلات بكل أريحية ومنع تداول الألعاب النارية.

الدوريات الراجلة في بنغازي

ورصدت عدسة الإعلام الأمني مشاهد الدوريات الراجلة في منطقة الصابري شارع الخطوط، وسوق زمزم، والسلماني الشرقي، وشارع صيدلية الشعب، وسط ترحيب من الأهالي بهذه الخطة. ونوهت مديرية أمن بنغازي بأن الخطة مُستمرة طيلة أيام الشهر الفضيل وحتى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

- بالصور.. مدير أمن طرابلس يتابع تنفيذ خطة تأمين العاصمة خلال رمضان

وفي طرابلس، أجرى مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية أمس السبت، على التمركزات الأمنية التابعة للمديرية داخل العاصمة، رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

دوريات راجلة داخل الأسواق التجارية والشوارع الرئيسية ببنغازي لمنع المضايقات، 9 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)

مواطنون مع دورية راجلة في أحد الأسواق التجارية بنغازي، 9 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أسرة في أحد الأسواق التجارية والشوارع الرئيسية ببنغازي، 9 أبريل 2023. (مديرية أمن بنغازي)